Der Blues erzählt viele Geschichten – und der Trierer Gitarrist und Sänger Ralph Brauner kennt fast alle. Sein Wissen und sein Können auf der Gitarre stellte er auf Einladung der Bluesfreunde Neuwied bei deren erster Bluesmatinee im food hotel mehr als eindrucksvoll unter Beweis. Der Fingerpicking-Spezialist brauchte nur wenige Minuten um sich warmzuspielen und servierte dann gleich passend zum heißen Sommer den „Ice Cream Man“ von Charlie Patton. In der Folge wechselte Brauner auch zur Resonator-Gitarre, die mit ihrem perkussiven Klang ein besonderes Klangelement darstellte. Auch als Slide-Gitarrist machte Brauner eine mehr als gute Figur. Er zeigte im Verlauf des zweistündigen Konzerts die vielen Facetten des Blues anhand zahlreicher Klassiker auf. Ob Robert Johnsons „Kind hearted woman Blues“, Muddy Waters‘ „Just can’t be satisfied“ oder John Mayalls „Laurel Canyon Blues“ – mit seiner Stimme, die sich durch ein warmes Timbre auszeichnet, schlug Brauner das Publikum rasch in seinen Bann. Höhepunkte des Auftritts waren eine famose Interpretation des Jimi Hendrix-Songs „Little Wing“ und eine superbe Akustikversion des Doors-Hits „Riders on the storm.“ Klar, dass Brauner nicht ohne Zugabe die Bühne verlassen durfte. Die Bluesfreunde haben bereits ihr nächstes Kontert terminiert- Der 5. Blues Summit mit Roger C. Wade & The Houserockers sowie Harlem Lake findet am 21. Oktober im food hotel statt. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten gibt es via Internet über www.cafehahn.de