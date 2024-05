Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz teilt mit, dass die Arbeiten des dritten Bauabschnitts der Beatusstraße (zwischen Lindenstraße und der Einfahrt des Penny-Markts) in Kürze fertiggestellt werden. Die Bepflanzung, Markierungsarbeiten und kleinere Restarbeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.

Am 23. Mai soll die Verkehrseinrichtung für den vierten Bauabschnitt umgebaut werden. Dieser beginnt am Ende des letzten Bauabschnittes an der Einfahrt Penny und führt circa 280 Meter in Richtung Moselweiß. Während der Bauarbeiten wird der stadteinwärts laufende Verkehr auf seiner üblichen Spur geführt. Die stadtauswärts führende Spur wird parallel über die abgesetzte Fahrspur der Beatusstraße geleitet. Für den Rad- und Fußverkehr ist während der Bauarbeiten eine entsprechende Umleitung eingerichtet.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.