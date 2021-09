Die Partnerschaft für Demokratie Koblenz ruft gemeinnützige Organisationen und Vereine mit Sitz in Koblenz auf, demokratiefördernde Projekte und Veranstaltungen vor Ort durchzuführen. Anträge zur finanziellen Unterstützung von Projekten, die noch in diesem Jahr stattfinden, können bis zum 15.10.2021 per E-Mail an bildungsbuero@stadt.koblenz.de eingereicht werden.

Förderfähig im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sind Projekte, die eine Auseinandersetzung mit der demokratischen Kultur anregen und zu den Zielen des Bundesprogramms passen: Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen. Dabei stehen insbesondere lokale Bedarfe und Lösungsansätze für konkrete Herausforderungen im Fokus, die z.B. in Form von Vorträgen, Ausstellungen, Filmvorführungen oder Gruppen-Workshops entwickelt werden – egal ob in Präsenz oder online.

Weitere Informationen zur Partnerschaft für Demokratie Koblenz, zum Bundesprogramm „Demokratie leben!“ sowie alle nötigen Formulare zur Antragsstellung finden Sie auf der Webseite www.demokratie-koblenz.de.