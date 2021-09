Für die nächste Kulturveranstaltung in der Reihe „Live Lounge“ der Neuwieder Kinder- und Jugendförderung konnten die Organisatoren zwei bekannte Podcaster und Autoren gewinnen: Am Freitag, 8. Oktober, bringt das Duo Wolfang M. Schmitt und Ole Nymoen im Jugendzentrum Big House die „Influencer Show“ auf die Bühne, umrahmt von Musik.

Die beiden Autoren sprechen in ihrem Podcast „Wohlstand für alle“ seit etwa zwei Jahren wöchentlich über Ökonomie. Gemeinsam veröffentlichten sie das Sachbuch „Influencer – Die Ideologie der Werbekörper“. Diesen „symptomatischen Sozialfiguren unserer Zeit“ widmet sich auch ihr Bühnenprogramm, das die Gäste der Live Lounge unterhalten und ganz nebenbei die ein oder andere wertvolle Einsicht vermitteln wird.

Das Vorprogramm bestreitet der Koblenzer Musiker „The Golden Era“. Er verbindet in seinen Texten Erlebtes mit Fiktion, wird sowohl ruhig als auch laut. Seit 2007 hat der Musiker zwei Alben und eine EP veröffentlicht. Seine Musik erinnert mal an Damien Jurado, dann wieder an Feist, Queens of the Stone Age oder Oasis.

Die Veranstaltung im Jugendzentrum Big House (Museumstraße 4a, 56564 Neuwied) beginnt um 20 Uhr, Einlass ist eine halbe Stunde vorher. Die Veranstalter richten sich nach den geltenden Corona-Regelungen – vorzulegen ist entweder ein tagesaktuelles offizielles Testergebnis, ein Geimpften- oder ein Genesenennachweis. Um Voranmeldungen unter livelounge@neuwied.de wird dringend gebeten; die Plätze sind begrenzt, Vorangemeldete haben Vorrang. Der Eintritt kostet 5 Euro.

FOTOHINWEIS: FatboyFilm/privat