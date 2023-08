Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Universität Koblenz Kindern und Jugendlichen im Alter von 6-18 Jahren in den Sommerferien weitere Kurse innerhalb des Projekts technikcamps an

Das Projekt technikcamps an der Universität Koblenz ist erfolgreich in die zweite Sommerferienwoche gestartet. Über die gesamte Dauer der Ferien bietet die Uni verschiedene Kurse mit technischen Inhalten für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren an. Vom 28. August bis zum 1. September 2023 gibt es nun zwei zusätzliche Camp-Angebote: Im Robonauten-Camp bauen die Kinder Roboter aus LEGO-Technik und programmieren diese später selbstständig. Im Tüftler-Camp wird fleißig gesägt, geleimt und gemalt. Hier können zum Beispiel Miniatur-Laster mit einer pneumatisch betriebenen Ladeklappe entstehen. Auch in den anderen technikcamps-Kursen sind noch vereinzelt Plätze verfügbar.

Auf der Website www.technikcamps.de gibt es weitere Informationen, das gesamte Programm und auch den direkten Link zur Anmeldung. Bei Fragen zu den Inhalten des Programms können Interessierte eine Mail an info@technikcamps.de schreiben.

Die technikcamps sind ein Bildungsangebot der Universität Koblenz für Kinder und Jugendliche, denen es ermöglicht werden soll, spielerisch einen Zugang zu technischen Sachverhalten zu erhalten. Konstruieren, Bauen, Schrauben, Programmieren, Basteln – ob Mädchen oder Junge, für jede und jeden ist etwas dabei. Die Kurse werden von erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern geleitet und sind auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgestimmt. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz.

Das Programm für die Herbstferien ist derzeit in Planung und wird in Kürze veröffentlicht.

Mehr Informationen und Kontakt

Die technikcamps sind ein Bildungsangebot der Universität Koblenz für Kinder und Jugendliche. Foto: Universität Koblenz