Programm auf dem Bendorfer Weihnachtsmarkt

Nikolaus-Mützen-Party und Weihnachtsrock mit BLAAAST

Attraktives Programm auf dem Bendorfer Weihnachtsmarkt

Bendorf. Am zweiten Adventswochenende laden die Stadt Bendorf und die Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, zum traditionellen Weihnachtsmarkt auf den Bendorf Kirchplatz ein und haben wieder ein vielseitiges Programm auf die Bühne gestellt.

Schülerinnen und Schüler, lokale Musikvereine und beliebte Bands sorgen an allen drei Tagen für beste Unterhaltung und laden zum Zuhören und Mitsingen ein.

Bürgermeister Michael Kessler eröffnet den Markt am Freitag um 16.45 Uhr nach einer Darbietung von Schülerinnen und Schülern der Grundschule Stromberg.

Es folgt die feierliche Übergabe einer Plakette durch die Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf an die Gewinner des Glühwein-Contests 2018 – das Eiscafé Venezia, das im letzten Jahr die meisten Glühwein-Tester mit seinem Heißgetränk überzeugen konnte.

Von 17 bis 17.30 Uhr erzählt der Nikolaus in seinem Haus weihnachtliche Geschichten, bevor er sich auf den Weg macht, um im Marktgebiet kleine Geschenke zu verteilen, welche von der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf gestiftet wurden. Der Musikverein 1949 Sayn wird von 17.30 bis 19 Uhr weihnachtliche Musik präsentieren. Eine Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel kann man in der Eucharistiefeier der Katholischen Kirchengemeinde um 18 Uhr und bei der „Churchnight“ von 19 bis 20.30 Uhr in der Kirche St. Medard erleben.

Um 20 Uhr feiert die „Nikolaus-Mützen-Party“ auf dem Kirchplatz Premiere. Der Name ist Programm: die Besucher können sich im Vorfeld mit roten Zipfelmützen ausstatten, um dann gemeinsam mit der Band M weihnachtliche Songs zum Besten zu geben.

Der Samstag beginnt um 12 Uhr mit einem Auftritt von Chor und Orchester der Schönstätter Marienschule Vallendar. Der Musikverein Nauort sorgt von 13.30 bis 15 Uhr für weihnachtliche Stimmung.

Um 14 Uhr begeistert Sankt Nikolaus wieder mit spannenden Geschichten in der Waldecke und beschenkt im Anschluss die kleinen Marktbesucher mit leckeren Süßigkeiten von der Werbegemeinschaft Blickpunkt Bendorf.

Musikalisch geht es um 15.30 Uhr mit einem Auftritt des Musikvereins Stromberg weiter, ehe die Schüler der Medardus Grundschule bei ihrer Mitsingaktion ab 17.30 Uhr auf stimmkräftige Unterstützung durch die Besucher hoffen. Nach der Abendmesse der Katholischen Kirchengemeinde steht ab 20 Uhr ein weihnachtliches Blues-, Rock- und Funkkonzert mit der Band BLAAAST aus Bendorf auf dem Programm.

Am Sonntag findet zunächst von 10.30 bis 11.30 Uhr ein OASE Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde statt. Von 11 bis 12 Uhr lädt die katholische Kirchengemeinde zum Hochamt ein.

Um 12.30 Uhr spielt der Musikverein Heimbach-Weis auf.

Ab 13 Uhr dürfen sich die Kleinen erneut auf Weihnachtsgeschichten mit dem Nikolaus freuen, bevor dieser ab 14 Uhr seine letzten Gaben verteilt. Die Big Band Mülheim Frei-weg spielt von 14.30 bis 15.30 Uhr auf. Den Abschluss bildet der Auftritt des Musikvereins Ransbach-Baumbach von 17 bis 18.30 Uhr.

Quelle: Stadt Bendorf

veröffentlicht am: 05.12.2019