Einmal jährlich wird in Ehrenbreitstein die mobile Hochwasserschutzwand aufgebaut – dies geschieht unabhängig vom aktuellen Wasserstand von Rhein und Mosel und

dient dazu, die Abläufe zu üben und das vorhandene Material auf Schäden oder fehlende Teile zu überprüfen. Die Hochwasserwand schützt Ehrenbreitstein seit Jahren gegen die Folgen von jahreszeitbedingten Hochwassern als auch auch gegen die Folgen von Starkregenereignissen. In Ehrenbreitstein sind insgesamt auf 160 Metern Länge Hochwasserschutzeinrichtungen erbaut worden. An fünf Stellen jedoch muss die Feuerwehr im Ernstfall eingreifen und mit mobilen Elementen die Hochwasserschutzwand ergänzen. So kann ein Schutz des betroffenen Stadtteils bis zu einem Pegelstand von 10,80 Metern gewährleistet werden. Der Probeaufbau am

Sonntagmorgen verlief auch in diesem Jahr reibungslos. Die im Ablauf eingespielten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ehrenbreitstein wurden durch Einsatzkräfte

der Berufsfeuerwehr Koblenz unterstützt. Vor Ort überzeugten sich sowohl der diensthabende Führungsdienst der Berufsfeuerwehr als auch Frau Kurz von der SPD

Ehrenbreitstein über den reibungslosen Aufbau der mobilen Elemente.