A 48, Kehrig (ots) – Am Sonntag, dem 09.10.2022, kurz vor 10.00 h befuhr eine 20jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis Merzig-Wadern die A 48, aus Richtung Koblenz kommend, in Fahrtrichtung Trier. Vor der Tank- und Rastanlage Elztal-Nord kam die junge Fahrerin zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Dann lenkte sie wieder nach links und kam auf die Fahrbahn zurück. In der Folge schleuderte sie, vermutlich durch starkes Gegenlenken, wieder nach rechts, wobei sich der PKW auf der Fahrbahn und im rechten Grünstreifen mehrmals überschlug. Der PKW kam dann auf dem Grünstreifen auf den Rädern zum Stehen. Die schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzte Fahrerin konnte ihren PKW selbstständig verlassen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab hierbei einen Wert von 0,40 Promille. Die verletzte Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort waren weiterhin ein Notarztwagen und die Feuerwehr Mayen im Einsatz. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme und der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für etwa eineinhalb Stunden nur einspurig die Unfallstelle passieren. Nach ersten Einschätzungen dürfte die Fahrerin hauptsächlich Verletzungen im Nacken- und Rückenbereich erlitten haben. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegen.