Betzdorf (ots) – Betzdorf – Verkehrsunfallflucht

Am Freitagnachmittag ; 16:00 Uhr beschädigte ein gelber 3,5t Kastenwagen mit

DHL-Aufschrift den Außenspiegel eines in der Engelsteinstraße, Höhe Friedhof,

geparkten Sprinters. Die ON01 flüchtete in Fahrtrichtung Kolpingstraße vom

Unfallort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte

an die Polizeiinspektion Betzdorf, Telefon: 02741-926-0.

Kirchen (Sieg) – Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend ; 18:15 Uhr – 18:25 Uhr beschädigte ein weißer VW T4 Transporter

aus dem Landkreis Altenkirchen einen auf dem Parkplatz des Kauflandes geparkten

PKW. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort ohne sich um den entstandenen

Sachschaden zu kümmern. In der Windschutzscheibe des flüchtigen Transporters

soll sich ein Schild mit der Aufschrift: “Im Auftrag der Deutschen Post”

befunden haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf, Telefon:

02741-926-0.

Hövels – Verkehrsunfallflucht

In der Nacht zum Samstag, 03:00 Uhr, wurde die PI Betzdorf über einen

Verkehrsunfall auf der B62 im Bereich Niederhövels informiert. Aus bisher

ungeklärter Ursache kam die ON01 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte

mit der dortigen Schutzplanke. Aufgrund der Wucht des Aufpralls kam das Fahrzeug

erst ca. 50m weiter auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Die Fahrzeuginsassen hatten sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits

fußläufig vom Unfallort entfernt. Es entstand an der Schutzplanke und am

Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Ob sich die Insassen ebenfalls verletzten ist

nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf, Telefon: 02741-926-0.

Brachbach – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Freitagabend kam es gegen 20:15 Uhr im Bereich der Industriestraße zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Nach bisherigen

Erkenntnisstand stieg der Fußgänger aus einem dort haltenden Bus aus und lief

auf die Fahrbahn. Dabei wurde dieser von dem nachfolgenden PKW erfasst. Der

Fußgänger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen

zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf, Telefon: 02741-926-0.

Mudersbach – Sachbeschädigung am Gartenzaun

Im Tatzeitraum vom 16.02.2022 ; 22:00 Uhr – 18.02.2022 ; 10:00 Uhr wurden durch

bislang unbekannte Täter in der Hochstraße die Latten eines Jägerzauns

abgerissen und auf das dortige Grundstück geworfen.

Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen zu der vorgenannten Sachbeschädigung an

die Polizeiinspektion Betzdorf, Telefon: 02741-926-0 zu wenden.

Dienstgebiet PI Betzdorf ; Sturm “Zeynep”

Das Sturmtief “Zeynep” hielt die Einsatzkräfte der Polizei, örtlichen

Feuerwehren und der Straßenmeistereien im Zeitraum vom Freitagnachmittag bis

tief in die Nacht zum Samstag auf Trapp.

Zahlreiche Bäume fielen im Gesamten Dienstgebiet auf überörtliche Straßen.

Mehrere Landes.- und Kreisstraßen mussten zeitweise vollgesperrt werden, ehe die

umgestürzten Bäume durch die ausrückenden Straßenmeistereien und Feuerwehren

beseitigt werden konnten. Teilweise dauern die Arbeiten auch noch an.

Nach bisherigen Kenntnisstand kam es glücklicherweise zu keinem Personen.- und/

oder größerem Sachschaden.

