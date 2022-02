Koblenz/Andernach (ots) – Die polizeilichen Aufgaben sind breit gefächert und

umfassen die verschiedensten Einsatzgebiete. Neben den allgemeinen Tätigkeiten,

beispielsweise im Rahmen des täglichen Streifendienstes, können jedoch

außergewöhnliche Sachverhalte dazu führen, dass besondere polizeiliche Maßnahmen

erforderlich werden.

Insbesondere plötzlich auftretende Situationen, etwa Großschadensereignisse oder

besondere Gefährdungslagen, fordern von Seiten der Polizei ein schnelles,

adäquates und in sich abgestimmtes Vorgehen. Hier ist oberstes polizeiliches

Ziel, etwaige Gefährdungen oder Schädigungen der Allgemeinheit so gering wie

möglich zu halten und die öffentliche Sicherheit und Ordnung schnellstmöglich

wiederherzustellen und zu sichern.

Da je nach Lage oftmals ein großes Personalkontingent notwendig wird, welches es

nicht nur zeitnah zusammenzuführen, sondern auch bestmöglich über die

Einsatzsituation zu informieren gilt, ist es unerlässlich bestimmte Szenarien zu

Proben und hierdurch notwendige Erfahrungen zu sammeln.

Das Polizeipräsidium Koblenz führte daher am Donnerstag, 17.02.2022 von 16:30

bis gegen 20.00 Uhr in Andernach eine Einsatzübung in Bezug auf das Einrichten

und Betreiben einer Kräftesammelstelle durch.

Die aus der insgesamt positiv verlaufenen Übung gewonnenen Erfahrungen werden

nunmehr polizeitaktisch ausgewertet und eventuelle Schwachpunkte kritisch

beleuchtet.

Quelle: news aktuell GmbH