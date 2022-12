Koblenz (ots) – Ob bei Rhein in Flammen oder beim Tag des Notrufs: Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz veranstaltet schon seit Jahren in regelmäßigen Abständen einen sogenannten “Twittermarathon”. Dabei handelt es sich um eine Twitter-Live Aktion, bei der aus der Befehlsstelle von aktuell eingehenden Notrufen und laufenden Einsätzen berichtet wird.

Am 15.12.2022 ist es wieder soweit: Wir nehmen die Vorweihnachtszeit zum Anlass, um auf unserem Twitterkanal “Polizei Koblenz” ( https://twitter.com/Polizei_KO ) über ausgewählte Einsätze rund um die im Präsidialgebiet stattfindenden Weihnachtsmärkte zu berichten. Als besonderes Highlight werden wir unseren Kollegen in historischer Polizeiuniform bei seiner Fußstreife auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt begleiten und auch von dort berichten.

Ob spannende Einsätze, Kriminalfälle oder einfach nur kuriose Situationen – wir sind gespannt, was uns an diesem Tag alles erwartet. Von 15 bis 20 Uhr bieten wir allen Interessierten die Gelegenheit, unter dem #Polizeihnachten hautnah mitzuerleben, wie die Kolleginnen und Kollegen auch in der Vorweihnachtszeit für die Sicherheit der Menschen im Zuständigkeitsbereich sorgen.