Wirges (ots) – Am 17.02.2022 verabschiedete sich Polizeihauptkommissar Andreas

Stahl nach sieben Jahren als Bezirksbeamter von “seiner” Verbandsgemeinde

Wirges. Mit Ablauf des Monats Februar tritt er nach über 40 Dienstjahren in den

wohlverdienten Ruhestand. PHK Stahl ist ein Original und echter Westerwälder

Schutzmann, auf den der Begriff Urgestein mehr als zutrifft. So ließen es sich

der Leiter der Polizeiinspektion Montabaur, Martin Velten und sein Vertreter,

Frank Breitzke, auch nicht nehmen, ihn zu diesem Anlass zu begleiten. In den

Räumen der Verbandsgemeinde begrüßten Bürgermeisterin Alexandra Marzi und

Fachbereichsleiter Mark Goldhausen den zukünftigen Pensionär und bedankten sich

für die überaus gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das große Engagement

und das beispielhaft gute Zusammenwirken von Ordnungsamt und Polizei hoben sie

dabei besonders hervor.

Nach seiner Versetzung von der Bereitschaftspolizei im Jahre 1987 ist Andreas

Stahl dem Westerwald immer treu geblieben. Bevor er 2006 zur Polizeiinspektion

Montabaur versetzt wurde, hat er noch 15 Jahre in Hachenburg Dienst verrichtet.

Nach neun Jahren als Dienstgruppenleiter in der Kreisstadt wurde er schließlich

im Jahre 2015 einer von zwei Bezirksbeamten der VG Wirges. “Mit Andreas Stahl

verabschieden wir nicht nur einen hervorragenden Polizeibeamten, sondern auch

einen außergewöhnlichen Menschen. Den Anliegen und Sorgen der Bürger widmete er

immer sehr viel Aufmerksamkeit und er stand allen Kolleginnen und Kollegen mit

seinem großen Erfahrungsschatz jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wir werden

seine Kompetenz und Kollegialität sehr vermissen,” so beschreibt Martin Velten

die Gefühlswelt auf der Dienststelle. Zahlreiche Hobbys und die Liebe zum Sport

werden dafür sorgen, dass bei PHK Stahl sicher keine Langeweile aufkommen wird.

In die Fußstapfen von Andreas Stahl tritt der 33-jährige Polizeioberkommissar

Christian Scheidt. Er wechselte 2020 von der hessischen Landespolizei zur

Polizeiinspektion Montabaur, wo auch er zunächst im Wechselschichtdienst

eingesetzt wurde. Die Nachfolge von PHK Zimmermann, der bereits zum Jahresende

2021 zur Polizeiinspektion Straßenhaus wechselte, trat der 38 Jahre alte

Polizeioberkommissar Timon Schall an. Er ist seit 2014 bei der Polizeiinspektion

Montabaur und war in dieser Zeit überwiegend im Wechselschichtdienst tätig.

Jung, dynamisch und hochmotiviert, so beschreibt Frank Breitzke das neue Duo.

“Auch, wenn Andreas Stahl und Volker Zimmermann uns menschlich und fachlich

fehlen werden, so ist die polizeiliche Präsenz und bürgernahe Zusammenarbeit in

der Verbandsgemeinde Wirges weiterhin sichergestellt.”

