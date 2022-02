Für das Wochenende und den kommenden Montag sind wieder mehrere Versammlungen und Aufzüge angezeigt worden.

Am Samstag, 19.02.2022, findet ein Aufzug unter dem Motto „Für eine freie Impfentscheidung und das Ende aller Maßnahmen!“ statt.

Ab 16:00 Uhr beginnt die Versammlung am Deutschen Eck. Nach der Auftaktkundgebung beginnt der Aufzug über Danziger Freiheit, Kastorpfaffenstraße, Karmeliterstraße, Clemensplatz, Clemensstraße, Pfuhlgasse, Hohenfelder Straße, Löhrstraße, Kardinal-Krementz-Straße, Waisenhausstraße, In der Goldgrube, Eduard-Müller-Straße, Bogenstraße, Follmannstraße, Simon-Meister-Straße, Foelixstraße, Lorenz-Keller-Straße, Fröbelstraße, Peter-Friedhofen-Straße, Eduard-Müller-Straße, Gutenbergstraße, Lindenstraße, In der Goldgrube, Waisenhausstraße, Kardinal-Krementz-Straße, Löhrstraße, Roonstraße, Mainzer Straße, Neustadt, Poststraße, Gerichtsstraße, Karmeliterstraße, Kastorpfaffenstraße, Danziger Freiheit zurück zum Deutschen Eck.

Gegen 19:30 Uhr wird das Deutsche Eck vermutlich wieder erreicht sein. Hier erfolgt sodann die Abschlusskundgebung. Beendigung und Auflösung der Versammlung ist gegen 20:00 Uhr.

Am Sonntag, 20.02.2022, findet ein Aufzug unter dem Motto „Freie Impfentscheidung“ statt.

Ab 15:00 Uhr beginnt die Versammlung auf dem Josef-Görres-Platz. Nach der Auftaktkundgebung beginnt der Aufzug über die Rheinstraße, Konrad-Adenauer-Ufer, Deutsches Eck, Peter-Altmeier-Ufer, Kornpfortstraße, Auf der Danne, Florinsmarkt, Mehlgasse, An der Liebfrauenkirche, Münzplatz, Marktstraße, Am Plan, Entenpfuhl, Firmungsstraße, Jesuitenplatz, Firmungsstraße zurück zum Josef-Görres-Platz.

Gegen 16:45 Uhr wird der Josef-Görres-Platz vermutlich erreicht sein. Sodann erfolgt eine Abschlusskundgebung. Beendigung und Auflösung der Versammlung ist gegen 17:00 Uhr.

Am Montag, 21.02.2022, findet ein Aufzug unter dem Motto „Für eine freie Impfentscheidung und das Ende aller Maßnahmen!“ statt.

Ab 19:00 Uhr beginnt die Versammlung auf dem Clemensplatz. Nach der Auftaktkundgebung beginnt der Aufzug über die Clemensstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Altengraben, Am Plan, Entenpfuhl, Firmungstraße, Rheinstraße, Karmeliterstraße, Clemensplatz, Clemensstraße, Pfuhlgasse, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrrondell, Schloßstraße, Casinostraße, Clemensstraße zurück zum Clemensplatz.

Gegen 20:30 Uhr wird der Clemensplatz vermutlich wieder erreicht sein. Hier erfolgt sodann die Abschlusskundgebung. Beendigung und Auflösung der Versammlung ist gegen 21:00 Uhr.