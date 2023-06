Neuwied (ots) – Die Polizeidirektion Neuwied steht ab dem kommenden Montag unter neuer Leitung.

Nachdem sich Kriminaldirektorin Brigitte Nilges in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete, folgt ihr mit Wirkung vom 15.06.2023 Kriminaldirektor Thorsten Runkel in dieses Amt.

Für Runkel ist die Leitung einer Polizeidirektion nichts völlig Neues – so leitete er zuletzt die Polizeidirektion in Mayen, in deren Zuständigkeit einer der prägendsten Einsätze unseres Landes fällt: die Flutkatastrophe an der Ahr.

Auch zahlreiche Einsätze am Nürburgring, beispielsweise die Musikveranstaltung “Rock am Ring” oder das “24-Stunden-Rennen” standen unter seiner Führung.

Polizeidirektor Runkel lässt die Zeit bei der Polizeidirektion Mayen daher nur ungern hinter sich, freut sich aber zeitgleich auf die Leitung seiner neuen, heimatnahen Direktion in Neuwied.

Nach der Ruhestandsversetzung von Brigitte Nilges fand sich die Polizeidirektion Neuwied weiterhin in besten Händen. Polizeioberrat Matthias Päselt, Leiter der Polizeiinspektion Neuwied, führte die Amtsgeschäfte in Vertretung. Für diese hervorragend geleistete Arbeit gilt ihm ein besonderer Dank des Koblenzer Polizeipräsidenten Karlheinz Maron.

Der offizielle Festakt zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeidirektion Neuwied wird im Sommer dieses Jahres vollzogen. Hierzu wird eine gesonderte Einladung erfolgen.

Bis zur Nachbesetzung der Leitung der Polizeidirektion Mayen übernimmt diese Aufgabe der Leiter der dortigen Kriminalinspektion, Kriminaldirektor Ralf Durben.