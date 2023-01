Nachdem es in der Nacht zum 31.12.22 in der Großsiedlung Neuendorf aufgrund von Mülltonnenbränden zu zahlreichen Einsätzen kam und die Beamten sowie die Feuerwehrkräfte hierbei u.a. mittels gezielt abgeschossenen Feuerwerkskörpern massiv bei der Sachverhaltsaufnahme bzw. Löschung behindert wurden, entschied sich die Polizei Koblenz in der Silvesternacht für ein sogenanntes Präsenz- und Interventionskonzept, das in der Folge konsequent umgesetzt wurde. Durch die erhöhte Polizeipräsenz in Verbindung mit gezielten Personenkontrollen während der relevanten Zeit konnten Verhaltensweisen wie in der Nacht zuvor weitestgehend verhindert werden. Zum Jahreswechsel wurde in der Siedlung zum Teil auf engem Raum eine Vielzahl von Pyrotechnik abgeschossen, wobei hier, vermutlich vorsätzlich, auch vier Einsatzfahrzeuge beschädigt wurden. Erneut in Brand gesetzte Mülltonnen konnten mit eigenen Mitteln sowie durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte frühzeitig gelöscht werden. Verletzt wurde im Rahmen des Einsatzes niemand.