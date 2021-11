POL-VDKO: Wochenendbericht der Autobahnpolizei Montabaur: 2 Trunkenheitsfahrten unter Alkohol und Drogen und einmal ohne Führerschein

Montabaur/Neuwied (ots) – Am Freitag Nachmittag wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 16:35 Uhr ein in Schlangenlinien geführter Sprinter gemeldet, der auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs war. Das Fahrzeug konnte bei Montabaur einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der 28 jährigen Fahrzeugführerin aus München konnte durch die eingesetzten Beamten deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der augenscheinlich starken Alkoholisierung nicht durchgeführt werden. Weiterhin wurde durch einen Schnelltest der Konsum von Kokain und Amfetamin bei der Fahrzeugführerin nachgewiesen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Bei der 37 jährigen Beifahrerin konnten außerdem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Auch sie erwartet ein Strafverfahren nach dem BtmG. Am frühen Samstag morgen wurde dann gegen 00.05 Uhr ein weiteres Fahrzeug auf der BAB 3 im Bereich Krunkel/NR in Rtg. Köln kontrolliert. Der 30 jährige Fahrzeugführer aus dem Raum Köln stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille. Auch sein Führerschein wäre beschlagnahmt worden, wenn er denn einen besessen hätte. Da der Mann während der Kontrolle auch noch versuchte, die Beamten durch falsche Personalienangabe zu täuschen, erwartet ihn neben den Strafverfahren der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zusätzlich auch noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

