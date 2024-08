Böhl-Iggelheim, Haßloch (ots) – Am Donnerstag, dem 29.08.2024 um 17:50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein verdächtig fahrender Pkw mitgeteilt. Der Mitteiler gab an, dass auf der L532 in Richtung Limburgerhof ein schwarzer Mini Cooper starke “Schlangenlinien” und auch sehr rücksichtslos fahren würde. Der betreffende Pkw konnte durch die eingesetzten Beamten zunächst auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer festgestellt werden und sollte dort einer Kontrolle unterzogen werden. Auf das Anhaltzeichen reagierte der Fahrer nicht und versuchte sich der Kontrolle durch teilweise stark gefährdende und rücksichtslose Fahrmanöver zu entziehen. Er flüchtete mit streckenweise, stark überhöhter Geschwindigkeit über die A61, die A65, L529 bis nach Haßloch. Dort konnte der Pkw nach einer längeren Fahrt festgesetzt und der Fahrer des Pkw gestellt werden. Der 33-jährige Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins und zudem besteht der Verdacht, dass er unter Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.