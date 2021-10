POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus

Böhl-Iggelheim (ots) – Unbekannte brachen in dem Tatzeitraum vom 22.10.2021 bis

24.10.2021 in ein Wohnhaus in der Akazienstraße in Böhl-Iggelheim ein. Aus dem Haus wurden Modeschmuck und ein Laptop entwendet. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

