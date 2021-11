POL-PPKO: Neuwied – Sachbeschädigung an zwei Linienbussen in Neuwied

Koblenz (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 30.-31.10.2021, meldete gegen 23:05 Uhr eine Busfahrerin der Polizei das Bersten von zwei Scheiben an ihrem Bus. Sie hatte an einer Haltestelle in der Feldkircher Straße in Neuwied einen letzten Fahrgast aussteigen lassen, als es plötzlich zu dem schädigenden Ereignis kam. Den eintreffenden Beamten erklärte die Fahrerin, dass ihr ein dunkler PKW, evtl. BMW, mit hoher Geschwindigkeit auffiel, der sich in Richtung Ortsmitte entfernte. Noch während der Aufnahme des Sachverhaltes hielt ein zweiter Linienbus an der Örtlichkeit. Der Busfahrer teilte den Beamten mit, dass auch bei ihm während der Fahrt eine Scheibe zerbrochen sei. Das Geschehen, bei dem die Heckscheibe zerstört wurde, habe sich nur wenige hundert Meter von der Stelle des ersten Sachverhalts abgespielt. Die drei Scheiben wurden zum Teil komplett zerstört. Aufgrund der Aussagen der ersten Geschädigten leitete die Polizei eine Fahndung nach dem mutmaßlich verdächtigen PKW ein, wobei auch ein Polizeihubschrauber kurzfristig eingesetzt wurde. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Die Fahndung blieb in der Nacht zunächst erfolglos. Die konkreten Ursachen für die Beschädigungen sind nunmehr Gegenstand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei übernommen wurden.

Quelle: news aktuell GmbH