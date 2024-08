Neuwied (ots) – Neuwied – Am 29.08.2024 ereignete sich gegen 15:11 Uhr ein Motorradunfall auf der Alteck in dessen Folge die 21jährige Fahrerin leicht verletzt wurde. In einer engen Linkskurve in Fahrtrichtung Neuwied berlor die Fahrerin die Kontrolle über das Motorrad, kippte zur Seite und rutschte in den Graben. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Zur Abklärung der möglicher Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Am Motrorad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.