POL-PDNR: Erneuter Aufbruch eines Firmenfahrzeuges

Neuwied (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag haben bisher unbekannte Täter im Eichenweg in Melsbach die Beifahrerscheibe eines Firmenfahrzeuges eingeschlagen. Im Anschluss entwendeten die Täter auf der Rückbank befindliches Werkzeug. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

