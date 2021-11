POL-PDKO: Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern

Berichtszeitraum: Freitag, 29.10.2021, bis Montag 01.11.2021

Simmern/Hunsrück (ots) – Im Berichtszeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern zu insgesamt 13 Verkehrsunfällen, bei drei Unfällen kam es zu Personenschaden, es wurden 4 Personen verletzt.

Simmern – Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag den 29.10.2021 kam es gegen 15.26 Uhr in Simmern, Koblenzer Straße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer zu Fall kam und sich verletzte. Nach ersten Ermittlungen kam der Fahrradfahrer in Höhe der Tankstelle infolge Alkoholgenuss zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Nach der Erstbehandlung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bell/Hunsrück – Verkehrsunfall mit zwei verletzten Person 2 Fahrzeuge befahren am 29.10.2021 gegen 18.23 Uhr die B327 aus Kappel kommend in Richtung Kastellaun. Das Erste Fahrzeug beabsichtigt am Forsthaus Bell auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Der nachfolgende Fahrzeugführer bemerkt dies zu spät und fährt auf das abbiegende Fahrzeug auf, welches in ein an der Ausfahrt wartendes Fahrzeug geschoben wird. An allen drei Fahrzeug entstand Sachschaden. Die beiden auf der B327 fahrenden Fahrzeugführer werden leicht verletzt.

Simmern – Verkehrsunfall mit verletzter Person Am 31.10.2021, gegen 10.00 Uhr kam es an der Auffahrt Simmern Ost zur B50 in Fahrtrichtung Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Unfallursächlich dürfte erhöhte Geschwindigkeit gewesen sein, mit der Folge, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und auf der Seite liegend zum Stehen kam. Der alleinbeteiligte Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Simmern eingeliefert.

Simmern – Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort Am 30.10.2021 kam es in Simmern, Oberstraße, Höhe Hausnummer 18, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkendes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Beltheim – Am 30.10.2021 kam es gegen 19.50 Uhr in Beltheim, Am Brügel, zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter hebeln an der Frontseite des Anwesens ein Fenster auf und dringen so ins Gebäude ein. Nahezu alle Räumlichkeiten werden durchsucht. Näheres, insbesondere zum Diebesgut, liegt derzeit nicht vor. Die Hauseigentümer befanden sich zur Tatzeit nicht vor Ort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Simmern (06761/921-0)richten

Kirchberg – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte am Samstagmorgen im Bereich Kirchberg ein Fahrzeug kontrolliert werden, dessen Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Quelle: news aktuell GmbH