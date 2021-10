POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht in der Egerstraße in Andernach

Polizeiinspektion Andernach (ots) – Zwischen dem 08. und dem 09.10 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Egerstraße in Andernach. Der Halter eines roten Honda Civic parkte diesen am Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Egerstraße. Als er am Samstag gegen 10:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er frische Kratzer mit weißen/silbernen Lackanhaftungen an der linken Heckseite fest. Der Schaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. Wer kann Hinweise zu einem möglichen Verkehrsunfallverursacher geben?

Quelle: news aktuell GmbH