POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach Donnerstag, 28.10.2021

Andernach (ots) – Werkzeug von Baustelle entwendet

Mülheim-Kärlich: Im Zeitraum, von Dienstagabend, bis Mittwochmorgen, wurde in der Carl-Benz-Straße, einer Dachdeckerfirma, im Bereich der Baustelle, in ca. 15 Meter Höhe, das dort deponierte Werkzeug entwendet. Der Schaden wird auf einen 5-stelligen Betrag beziffert. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.:

02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

