POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für den Zeitraum 21. –

24.10.2021

Andernach (ots) – Am 21.10.2021 um 18:36 Uhr kam es in Andernach an der Ampelanlage im Einmündungsbereich Rennweg / B9 Fahrtrichtung Bonn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine Person verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Da der Unfallhergang noch nicht vollumfänglich aufgeklärt werden konnte, werden Zeugen des Verkehrsunfalles gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Andernach unter 02632-9210 in Verbindung zu setzen.

Quelle: news aktuell GmbH