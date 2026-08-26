Literatur, Lyrik und Musik unter freiem Himmel – „Poesie im Park“ lockte am 20. August zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den Volkspark Lützel.

Was passiert, wenn sich ein Park für einen Nachmittag in eine Bühne für Geschichten, Gedichte und Musik verwandelt? Die Antwort gab am Donnerstag, 20. August, die Veranstaltung „Poesie im Park“ im Lützeler Volkspark. Kinder, Jugendliche und Erwachsene hatten viele Gelegenheiten bei sommerlichem Flair gemeinsam in die Welt der Worte einzutauchen, zuzuhören, mitzumachen und zu genießen.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr ging die Veranstaltung 2026 in die nächste Runde. Die Gäste erlebten ein abwechslungsreiches Programm, das Literatur und Musik miteinander verband. Sommergedichte luden zum Zuhören und Verweilen ein, während ein Vortrag Einblicke in die Geschichte der Feste Franz und damit in einen wichtigen Teil der Geschichte Lützels vermittelte. Bei der Mitmach-Poesie konnten die Besucherinnen und Besucher zudem selbst kreativ werden und eigene Ideen und Worte einbringen. Für die jüngeren Besucherinnen und Besucher gab es in wunderbarer Parkkulisse vielfache Gelegenheiten Kinder- und Jugendliteratur zu entdecken.

Den stimmungsvollen Abschluss bildete ein musikalisches Begleitprogramm mit Taylor Swing. So klang der Abend in entspannter Atmosphäre zwischen alten Bäumen, Literatur und Begegnungen aus.

„Poesie im Park“ zeigte dabei einmal mehr, wie lebendig Kultur im öffentlichen Raum sein kann. Der Lützeler Volkspark wurde bei freiem Eintritt für einige Stunden zu einem offenen Ort für Literatur, Bildung und Begegnung.

Organisiert wurde die Veranstaltung von engagierten Akteuren wie dem Quartiersmanagement, Kitas aus Lützel, der Regenbogengrundschule, der Goethe Realschule dem Kulturverein Koblenz, dem Verein Lesen und Buch, dem Institut für Germanistik der Universität Koblenz, dem Förderverein Feste Franz und einer ehrenamtlichen Lesebotschafterin. Die Veranstaltung wurde durch den Eigenbetrieb Grünflächen der Stadt Koblenz und weitere Unterstützer ermöglicht.

Damit knüpfte „Poesie im Park“ an den Erfolg des Vorjahres an und unterstrich erneut die Bedeutung des Volksparks als möglichen Ort für Kultur, Austausch und gemeinsames Erleben. Nach einem Nachmittag voller Geschichten, Gedichte und Musik bleibt vor allem eines: die Freude auf eine weitere Ausgabe von „Poesie im Park“.