Die Begabtenklasse der Musikschule der Stadt Koblenz stellt sich im Rahmen des Konzerts „Podium junger Künstler“ am Samstag, 9. November, 16 Uhr in der Ev. Dreifaltigkeitskirche vor.

Seit Jahren hat die Talentförderung an der Musikschule der Stadt Koblenz einen großen Stellenwert. Neben ihrem originären Auftrag, allen Altersgruppen einen niederschwelligen Zugang zur Musik zu ermöglichen, sieht die Musikschule eine weitere wichtige Aufgabe in der musikalischen Spitzenförderung. Es wurde eine Begabtenklasse eingerichtet, die sich in diesem Jahr im Rahmen des Konzerts „Podium junger Künstler“ im Dreifaltigkeitshaus musikalisch präsentiert. Die Schülerinnen und Schüler der Begabtenklasse erhalten neben dem wöchentlichen Instrumentalunterricht zusätzliche Unterrichtseinheiten in den Fächern Gehörbildung, Musiktheorie, Ensemble bzw. Kammermusik und vieles mehr.

Zu hören sein werden die Schülerinnen und Schüler der Begabtenklasse auf den Instrumenten Harfe, Violine, Klavier und Gitarre, unter anderem mit Werken von Vitali, Beethoven, Kreisler, Albeniz und Charles de Beriot.

Der Eintritt ist frei!

Ev. Dreifaltigkeitshaus/ Gothaer Str. 21/ 56075 Koblenz-Karthause