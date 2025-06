Sommerclassics zu Gast auf der Sayner Hütte

Am 4. Juli gastieren auf der Sayner Hütte um 18 Uhr Chris Hopkins und die Jazz-Combo „Young Lions“. Das Konzert mit dem Titel „SwingInSummertime“ findet im Rahmen der Sommerclassics des Landkreises Mayen-Koblenz statt. Hopkins zählt international zu den gefragtesten Künstlern und begeistert sein Publikum seit mehr als 30 Jahren. Im Lauf seiner Karriere stand er bereits mit Jazz-Stars wie Clark Terry, Scott Hamilton, Butch Miles, Till Brönner und Götz Alsmann auf der Bühne. Gleichermaßen versiert auf Piano und Saxophon überzeugt er mit musikalischem Ideenreichtum und beeindruckendem Drive.

Neben dem bekannten Pianisten musizieren Thimo Niesterok (Trompete), Tijn Trommelen (Gesang und Gitarre), Caris Hermes (Bass) und Mathieu Clement (Schlagzeug und Vibraphon). Niesterok überzeugt mit schönem, strahlendem Ton, wurde bereits zu Jazzfestivals nach Japan und Südkorea eingeladen und ist ohne Zweifel schon jetzt Deutschlands führender Swing-Trompeter seiner Generation. Trommelen begeistert als aufstrebender Gitarrist aus den Niederlanden und Europas neuer charismatischer Vocal-Star im lässigen Sinatra-Style mit ausdrucksstarker Stimme und persönlichem Sound. Hermes ist eine umtriebige und vielseitige Kontrabass-Absolventin der Folkwang Universität, wurde bereits mit dem WDR-Jazzpreis ausgezeichnet sowie zu Produktionen mit der WDR-Big Band eingeladen. Und Clement fasziniert als virtuoser Multi-Instrumentalist an Schlagzeug und Vibraphon und trat schon in renommierten Häusern wie der Philharmonie seines Heimatlandes Luxemburg oder dem Stadtgarten Köln auf. Chris Hopkins und die „Young Lions“ haben bereits zwei CDs miteinander aufgenommen.

Die Sommerclassics präsentieren in ihrem Abschlusskonzert auf der Sayner Hütte also geballte Jazz-Power, die in der faszinierenden Akustik der Gießhalle bestens zum Ausdruck kommen wird. Tickets sind bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz montags bis donnerstags zwischen 8 und 16 Uhr telefonisch unter 0261 108504 sowie per E-Mail an sommerclassics@kvmyk.de erhältlich.