Jeden ersten Mittwoch eines Monats lädt das Team des Frühstückstreffs im JuBüZ Karthause zum Stadtteilfrühstück ein. In der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, lecker zu frühstücken, Freunde und Bekannte zu treffen oder auch neue Kontakte zu knüpfen. Daneben gibt es spannende und auch unterhaltsame Informationen, die von den Besucherinnen und Besuchern vorgeschlagen werden.

So auch das Thema der Dezember-Veranstaltung. Pflegebedürftigkeit tritt meist völlig unvorhergesehen ein und meistens steht man der neuen Situation hilflos gegenüber. Auch wenn Pflegebedürftigkeit sich schleichend anbahnt treten dann für Betroffene und Angehörige viele Fragen auf, wie z.B.: Welche Hilfen brauche ich? Welche Hilfsangebote gibt es? Was muss organisiert werden, um so lange wie möglich zu Hause leben zu können? um „nur“ drei Fragen zu benennen.

Die Mitarbeitenden des Pflegestützpunkt Ko-Süd informieren über die Aufgaben der Pflegestützpunkte und auch die möglichen Leistungen der Pflegeversicherung. Sie stehen gerne während und nach dem Vortrag für Fragen zu Verfügung.

Herzliche Einladung zum Stadtteilfrühstück am 06.12.2023 ins Jugend- und Bürgerzentrum Karthause, Potsdamer Str. 4.

Im neuen Jahr startet das Stadtteilfrühstück am 03.01.2024 zur gewohnten Zeit ab 09:30 Uhr.