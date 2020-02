Planerisch ist die Polizei Koblenz auf der Zielgeraden…

Koblenz (ots) – Die wochenlange Vorbereitung, die letzten Feinabstimmungen und Alles rund um die Polizeieinsätze an den närrischen Tagen befinden sich auf der Zielgeraden. Nun steht die Umsetzung der Konzepte, Pläne und Entscheidungen an. Die Polizei in Koblenz hat sich bestens auf die Veranstaltungen vorbereitet und wünscht allen Jecken und Karnevalbegeisterten schöne, lustige und tolle Tage. Ein ganz besonderes Anliegen ist es der Polizei auf die “Bunte Anlaufstelle am

Rosenmontag” hinzuweisen. Zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Koblenz, dem Jugendamt und dem DRK besetzt die Polizei in der Begegnungsstätte des DRK an der Liebfrauenkirche diese Stelle. Wer Schutz oder Hilfe benötigt ist dort richtig. Ab 12:00 Uhr wird die Bunte Anlaufstelle besetzt und kann auch unter der Rufnummer 0261 129-7777 telefonisch erreicht werden. Bereits zum vierten Mal wird dieser Service zur Sicherheit der Bürger an Rosenmontag angeboten. Am Samstag, 22.02.2020, wird die Polizei sich verstärkt um die Sicherheit rund um das Karnevalstreiben in Koblenz-Arenberg kümmern. Im vergangenen Jahr kam es gerade dort zu einigen Auseinandersetzungen. Am Rosenmontag gibt es für die obere Löhrstraße ein Glasverbot. Zusammen mit dem Ordnungsamt wird die Polizei auf die Einhaltung des Glasverbotes achten. Es ist auch kein Geheimnis, dass es wieder Verkehrskontrollen geben wird. Jeder, der in ausgelassener Partylaune Alkohol trinkt, sollte wissen, dass er oder sie dann nichts hinter einem Steuer zu suchen hat. Hier gibt es klare Grenzen bei denen die Polizei keinen Spielraum einräumt und Verstöße konsequent verfolgt. Der Karneval in Koblenz soll sicher, lustig, ausgelassen und voller Frohsinn sein. Die Polizei wird ihren Teil dazu beitragen.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 18.02.2020