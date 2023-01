Am Montag, den 09.01.2023 kam es gegen 20:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bad Hönningen. Ein auf dem Parkplatz an der Rheinallee geparkter PKW war nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Das Fahrzeug geriet auf dem abschüssigen Untergrund ins Rollen, überquerte den Uferbereich und kam letztendlich im Rhein zum Stehen. Der beschädigte PKW wurde durch die Feuerwehr aus dem Gewässer geborgen.