Kranke Blätter, Schädlinge oder nachlassendes Wachstum? Die städtischen Pflanzendoktoren der Stadtgärtnerei helfen kostenlos bei Problemen rund um Pflanzen. Am Freitag, 14. August, bieten die von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz zertifizierten Expertinnen und Experten wieder ihre monatliche Beratungsstunde an. Diese findet von 13 bis 14 Uhr hinter dem Verwaltungsgebäude in der Beatusstraße 37 (neben dem Eingang zum Hauptfriedhof) statt.

Wer Hilfe für seine Pflanzen benötigt oder Fragen zur richtigen Pflanzenauswahl hat, kann ohne Termin vorbeikommen und erhält eine kostenlose Beratung. Beantwortet werden Fragen zu saisonalen Themen aus dem Klein- und Hausgarten. Ratsuchende können beispielsweise befallene Blätter oder Triebe mitbringen, um mögliche Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall bestimmen zu lassen.

Neben der Diagnose und Behandlung von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen beraten die Pflanzendoktoren auch zur Umwandlung von Schotterflächen in blühende Beete, zur Pflanzenernährung und Düngung sowie zur Bodengesundheit. Die Beratung ist kostenlos; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto (Michael Jordan / Stadt Koblenz):

Die Pflanzendoktoren der Stadtgärtnerei beraten zu Themen wie Beetumgestaltung, Pflanzenkrankheiten und Bodengesundheit.