In der Woche vom 11. bis 18. September 2022 finden mehrere kulturelle Veranstaltungen zum Thema osteuropäische Kultur in der Johanneskirche statt, zu denen das Kulturzentrum an der Johanneskirche e.V. und der Kultursommer Rheinland-Pfalz herzlich einladen.

So., 11.9., 19 Uhr: Szenische Literaturlesung.

„Der Heiratsantrag“ und „Der Bär“, zwei heitere Einakter von Anton Tschechow. Seit seiner Uraufführung 1888 ist der Einakter „Der Bär“ eines der meistgespielten Stücke von Tschechow, das bis heute nichts an Witz und Spannung eingebüßt hat. Ergänzt wird der Abend durch Auszüge aus Texten von Katja Petrowskaja, einer ukrainisch-deutschen Schriftstellerin, Literaturwissenschaftlerin und Journalistin, die seit 1999 in Deutschland lebt. Im Jahr 2013 erhielt sie den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis.

Gabriele Nickolmann und als Gast: Jürgen Böhme

Einheitspreis: 10 €.

Di., 13.9., 19 Uhr:VOCALISTA.

Das mehrfach ausgezeichnete Koblenzer Vocalensemble präsentiert unter der Leitung seines Gründers Wolfram Hartleif u.a. geistliche A-cappella-Musik von Eric Whitacre und Krzysztof Penderecki.

Karten im Vorverkauf: 20€/15€/10€ (Bei Kauf von bis zu 4 Tickets ermäßigt zu 18€/13€/8€). Abendkasse: nur 22€/17€/12€.

Do., 15.9., 19 Uhr: PAIER/VALCIC/PREINFALK

Seit mehr als einem Jahrzehnt begeistern der Akkordeonist Klaus Paier aus Österreich und die Kroatin Asja Valcic am Cello die Musikwelt, „Jazzthing“ lobte am Beispiel des Duos, „wie zeitlos und grenzüberschreitend es sich mit Jazz als Basis musizieren lässt. Einander zuhören, kommunizieren, Ideen des anderen weiterstricken.“ Der „Guardian“ lobte das „packende Zusammenspiel“ und die „Paris Move“ sah „an invitation for the listener to cross boundaries“. Für ihr SKIP Debut „Fractal Beauty“ erweitern die beiden ihren Klangkosmos jetzt um Gerald Preinfalk, einen Holzbläser aus Wien, der in seiner Vita das Vienna Art Orchestra ebenso wie die Wiener Philharmoniker stehen hat. Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem JazzClub Koblenz.

Tickets hier bestellen: www.cafehahn.de

Fr., 16.9., 19 Uhr: Liederabend mit Christoph Begemann.

Der im In- und Ausland gefeierte Bass-Bariton aus Mainz präsentiert Lieder von Arnold Mendelssohn, Antonin Dvorak sowie des aus dem heutigen Polen stammenden Barockdichters Andreas Gryphius, am Flügel begleitet von Jürgen Böhme. Darunter sind Erst- und auch Uraufführungen. Ein besonderes Programm mit einem außergewöhnlichen Sänger. Für alle Freunde des klassischen und auch des modernen klassischen Liedes ein unbedingtes Muss.

Karten im Vorverkauf: 26€/17€/10€ (Bei Kauf von bis zu 4 Tickets ermäßigt zu 24€/15€/8€). Abendkasse: nur 28€/19€/12€.

So., 18.9., 19 Uhr: Benefizkonzert mit der Philharmonie Lemberg/Ukraine

Eines der renommiertesten Landesorchester der Ukraine zu Gast in der Johanneskirche in Koblenz-Metternich. Gudni Emilsson dirigiert das berühmte Orchester mit Werken von Brahms (Violinkonzert) und Dvorak (8. Sinfonie). Solist ist der Geiger Marko Komonko. Er gilt als einer der führenden Violinisten seines Landes.

Freier Eintritt, kein Kartenverkauf, keine Platzreservierung. Am Ausgang wird um eine großzügige Spende für das ukrainische Orchester gebeten.

Informationen:

www.kulturzentrumjohanneskirche.com