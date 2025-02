CDU Koblenz lädt zum Dialog mit dem Bundesvorstand der KPV

Koblenz. Auf Einladung des Vorsitzenden Stephan Otto der KPV Koblenz kommt der KPV-Bundesvorsitzende Christian Haase zu einer Dialogveranstaltung nach Koblenz. Als Kopf der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) der CDU/CSU Deutschland wird Haase unter dem Titel „Den Kommunen besser zuhören“ wegweisende Empfehlungen für ein funktionierendes kommunales Gemeinwesen aufzeigen und mit dem Bundestagsabgeordneten Josef Oster das wichtige Thema erörtern.

Der Koblenzer Abgeordnete fungiert in der KPV Deutschland schon in der zweiten Amtszeit als stellvertretender Bundesvorsitzender. Oster und Haase sind also nicht nur Kollegen im Deutschen Bundestag, sondern arbeiten auch für die Anliegen der Kommunen im Land eng zusammen.

„Die Kommunen sind wichtige Schnittstellen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und der großen Politik in Berlin“, ist Josef Oster überzeugt. Stephan Otto ergänzt: „Deswegen sollten wir gut zuhören, wenn kommunale Vertreter berichten, wie die Politik in den Städten und Gemeinden ankommt.“

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 19. Februar, um 18 Uhr in der Rotunde des Bauern- und Winzerverbandes. Karl-Tesche-Straße 3, in Koblenz-Rauental und schließt mit einem geselligen Austausch bei Brot und Wein ab.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung unter Telefon 0261 / 37098 oder per E-Mail info@cdu-koblenz.de gebeten.