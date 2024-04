Bereit für den Vatertag am 09.05. und den Muttertag am 12.05.2024? Das sind perfekte Tage, um den Eltern einfach noch mal „Danke!“ oder „Hab dich lieb!“ zu sagen. Doch für den richtigen Überraschungseffekt sorgt ORWO – mit einmaligen, persönlichen Fotogeschenken.

Sie unterstützen uns, sind immer für uns da und ertragen und lieben alle unsere Macken, seit wir klein sind – unsere Eltern. Das ist für viele selbstverständlich, doch bekommen die Eltern auch ab und zu einmal ein echtes „Danke!“? Wahrscheinlich denken wir im Alltag viel zu wenig daran. Dabei ist der Mutter- und Vatertag natürlich nicht der einzige Tag im Jahr, um den Eltern zu zeigen, wie lieb man sie hat – doch er ist eine kleine Erinnerung und die perfekte Gelegenheit für liebevolle Aufmerksamkeiten.

ORWO, eine Kultmarke für kreative Fotoprodukte, hat die perfekte Lösung für alle, die etwas Besonderes für ihre Eltern suchen. Blumen und Schokolade sind natürlich eine tolle Geste, aber wie schön wäre Etwas, das ganz persönlich mit eigenem Namen oder Lieblingsfotos verziert ist? Ein Bild von früher aus Kindertagen sorgt bestimmt für ein Schmunzeln. Besonders selten sind auch schöne Bilder, auf denen alle Geschwister oder die ganze Familie zusammen zu sehen ist – genau solche Fotos können jetzt zum Mutter- und Vatertag die schönsten Erinnerungen bei den Eltern wecken.

Diese besonderen Momente verwandelt ORWO in hochwertige und individuelle Geschenke, die einfach von Herzen kommen. Von Fotos im Polaroid-Look, gerahmten Postern und Fototassen, gravierten Gläsern, Schlüsselanhängern und Untersetzern kann bei ORWO alles personalisiert werden. So kann den Eltern dieses Jahr eine ganz besondere Freude bereitet werden. Und die Freude hält an – die Fotogeschenke können toll im Alltag benutzt werden und zaubern den Eltern in jedem Moment wieder ein neues Lächeln auf die Lippen.

Mehr über einzigartige Geschenkideen für den

Vatertag: https://www.orwo.de/foto-inspiration/fotogeschenke-ideen/vatertag

Muttertag: https://www.orwo.de/foto-inspiration/fotogeschenke-ideen/muttertag

finden Sie auf den beiden Webseiten.