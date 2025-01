Tanzworkshop im Lahnsteiner Jugendkulturzentrum

Lahnstein. „One Billion Rising“ (OBR) ist eine weltweite Bewegung, die sich für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen einsetzt. Jedes Jahr am 14. Februar werden weltweit Veranstaltungen, Demonstrationen, Flashmobs und andere Aktionen organisiert, um auf die Problematik der Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und Solidarität mit den Betroffenen zu zeigen.

Der Name „One Billion Rising“ bezieht sich auf die Schätzung, dass weltweit etwa eine Milliarde Frauen und Mädchen im Laufe ihres Lebens Opfer von Gewalt werden. Die Bewegung fordert Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und ein Ende der Gewalt gegen Frauen in allen Formen.

Unter dem Motto „Rise for Empathy“ finden am 14. Februar 2025 in Deutschland und weltweit Veranstaltungen statt, die Solidarität zeigen und ein klares Zeichen gegen Gewalt setzen. In Koblenz sind alle Interessierten herzlich eingeladen, ab 17.00 Uhr am Löhrrondell gemeinsam zu tanzen, zuzuhören und aktiv zu werden. Im Anschluss daran wird um 19.00 Uhr die Ausstellung „Was ich anhatte“ in der Kornpfortstraße 15 eröffnet. Sie zeigt bis zum 28. Februar Kleidungsstücke, die Überlebende von sexueller Gewalt getragen haben, um die verbreiteten Vorurteile und Schuldzuweisungen zu hinterfragen.

Tanzworkshop im JUKZ

Zur Vorbereitung der OBR-Aktion am Löhrrondell bietet das Lahnsteiner Jugendkulturzentrum (JUKZ) am Samstag, 08. Februar 2025 von 15.00 bis 17.00 Uhr einen Tanzworkshop an, der für alle offen ist und keine Vorkenntnisse erfordert. Interessierte können sich beim JUKZ unter 02621 914-602 oder jukz@lahnstein.de anmelden.

„Sporteln gegen Gewalt“

Passend zur Kampagne startet am selben Tag der virtuelle Spendenlauf „Sporteln gegen Gewalt“, der bis zum 8. März 2025, dem Internationalen Frauentag, läuft. Schirmherr der Aktion zugunsten des Frauenhauses Koblenz ist dieses Jahr der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Jörg Denninghoff, der damit ein Zeichen setzt und ein deutliches „Nein zu Gewalt“ ausspricht.

Interessierte können sich noch bis zum letzten Tag unter www.katjas-laufzeit.de anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro und kommt vollständig dem Frauenhaus Koblenz zugute. Ob Laufen, Wandern, Walken, Radfahren oder Schwimmen – jede sportliche Aktivität zählt. Die Teilnehmenden zeichnen ihre Kilometer mit Handy oder Sportuhr auf und laden die Ergebnisse über einen in der Anmeldebestätigung bereitgestellten Link hoch. Dabei geht es nicht um Wettbewerb, sondern um Solidarität und Motivation.

In den vergangenen Jahren haben viele Menschen diese Aktion auch ohne Teilnahme an der Kilometerchallenge durch die Begleichung des Startgeldes unterstützt. So konnten seit 2021 bisher knapp 20.000 Euro an Spendengeldern gesammelt werden. Die Spenden fließen in wichtige Projekte des Frauenhauses, wie die Erstversorgung neuer Bewohnerinnen, Geburtstagsgeschenke für Kinder oder kleinere Ausflüge, die den oft traumatisierten Frauen und Kindern einen Moment der Freude schenken.

Ob durch die Teilnahme am Tanz in Koblenz oder durch die Unterstützung des Spendenlaufs: Jede Geste zählt, um ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen und Betroffenen zu helfen.

Weitere Informationen über die Bewegung und geplante Veranstaltungen finden sich unter www.onebillionrising.de.

Bildunterzeilen

Im Lahnsteiner JUKZ findet ein Tanzworkshop im Vorfeld zum Aktionstag von One Billion Rising statt. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)