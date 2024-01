Die städtische Gleichstellungsstelle ruft gemeinsam mit zahlreichen Bündnispartnern am Mittwoch, 14. Februar 2024, um 17 Uhr zum Tanzflashmob am Löhrrondell auf. Weltweit findet jedes Jahr zu diesem Datum der Aktionstag „One Billion Rising“ statt, in Koblenz bereits zum zwölften Mal. Unter dem Motto „RISE FOR FREEDOM“ treffen sich Menschen und tanzen für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung.

Um die Choreographie einzuüben, findet am Samstag, 10. Februar 2024, ab 11 Uhr ein kostenfreier Tanzworkshop in der Sporthalle der Berufsbildenden Schule Wirtschaft (Eingang in der Ludwigstraße) in Koblenz statt. Alle Interessierte sind herzlich willkommen.

Nach Begrüßung und Tanzen werden die Teilnehmenden am Aktionstag zum Zentralplatz ziehen. Dort sind neben dem Tanzen weitere Redebeiträge, unter anderem von „Frauen Leben Freiheit Koblenz“, geplant und es gibt die Möglichkeit Statements abzugeben.

Eindrücke der Veranstaltung von 2022 finden sich hier: https://youtu.be/scxToTesQbo

Informationen zu der Kampagne finden Sie unter: https://www.facebook.com/One-Billion-Rising-Koblenz-248155428684022/ , auf Instagram (@onebillionrisingkoblenz) und http://www.onebillionrising.de/

Hinweis:

Pünktlich zu ONE BILLION RISING (14. Februar) bis zum INTERNATIONALEN FRAUENTAG (08. März) findet zum vierten Mal der Spendenlauf „Laufend gegen Gewalt“ zugunsten der Frauenhäuser Koblenz, Mayen-Koblenz und Westerwald statt. Dies ist eine gemeinsame Aktion der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Koblenz und der Landkreise Rhein-Lahn, Mayen-Koblenz und Westerwald.

Es können Kilometer gesammelt werden, egal, ob beim Spazierengehen, Walken oder Laufen, jeder Kilometer zählt! Natürlich ist es auch möglich, nur mit der Spende des Startgeldes die notwendige Arbeit der Frauenhäuser vor Ort zu unterstützen.

Das Startgeld beträgt 15 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 08. März 2024 möglich.