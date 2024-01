Kooperationsprojekt des Lahnsteiner Jugendkulturzentrums für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren

Lahnstein. In einer Zeit von Unsicherheiten und weltweiten Konflikten bietet ein besonderes Theaterprojekt Jugendlichen die Bühne, um ihre Gedanken und Gefühle zu teilen. Unter dem Motto „Was mich bewegt“ richtet sich das Projekt an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren, die inmitten von Schulstress, Pubertät und persönlichen Herausforderungen oft allein mit ihren Fragen und Empfindungen stehen.

Besonders im Fokus des Projekts sind auch Kinder und Jugendliche aus Familien, die von Armut betroffen sind. Die sozialen Benachteiligungen und das Schamgefühl, das diese jungen Menschen erfahren, sollen durch das Theaterprojekt aufgebrochen werden. Die Initiative verfolgt das Ziel, den Jugendlichen eine niedrigschwellige und bedarfsorientierte Plattform zu bieten, um offen über sich und ihre Sorgen zu sprechen.

Der Weg zur Sichtbarkeit und Gehör findet seinen Ausdruck in der Kunst des Theaters. Nach einer einführenden Phase, in der sich die Teilnehmer kennenlernen, haben sie die Möglichkeit, gemeinsam Themenkomplexe zu besprechen und in Szene zu setzen. Im Zentrum des Projekts steht die Improvisation – ein kreativer Prozess, bei dem lediglich das Thema vorgegeben wird, während der Rest aus der Interaktion der Teilnehmer miteinander entsteht.

Die Inhalte des Projekts sind bewusst offen gestaltet, ermöglichen die Entstehung von Songs oder Theaterstücken, bei denen die Jugendlichen selbst die Szenen schreiben und entwickeln. Fachlich begleitet wird das Projekt von erfahrenen Bühnenkünstlerinnen und -künstlern der Koblenzer Schauspielschule. Zusätzlich steht den Teilnehmern eine Sozialpädagogin bzw. ein hauptamtlicher Sozialarbeiter des örtlichen Jugendkulturzentrums beratend zur Seite.

Finanziell gefördert wird das Jugend-Theaterprojekt durch das Land Rheinland-Pfalz. Diese Unterstützung ermöglicht es, die Veranstaltung niedrigschwellig und für alle interessierten Jugendlichen zugänglich zu gestalten.

Das Projekt „Was mich bewegt“ schafft nicht nur eine künstlerische Plattform, sondern bietet auch einen Raum für Gemeinschaft, Selbstentfaltung und den Austausch über wichtige Themen. Es zeigt, dass Kunst eine kraftvolle Stimme sein kann, um die Unsicherheiten der Gegenwart zu überwinden und Jugendliche zu ermutigen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

Der Beitrag ist frei, es acht bis zehn Personen teilnehmen.

Probetermine sind an den folgenden Tagen jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr: 02., 09., 10., 16., 23., 24. und 29. Februar 2024.

Die Aufführung findet am 01. März 2024 um 18.00 Uhr in den Räumlichkeiten des Jugendkulturzentrums statt.

Anmeldung und weitere Infos über das JUKZ Lahnstein, Wilhelmstraße 59, 56112 Lahnstein, 02621 914-602, n.houshmand@lahnstein.de.

Bildunterzeilen

Das Theaterprojekt bietet Jugendlichen die Bühne, ihre Gedanken und Gefühle zu teilen (Foto: gemeinfrei)