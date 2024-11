Neuwied (ots) – Neuwied – am 27.11.2024 wurde gegen 22:15 Uhr ein PKW in der Engerser Straße kontrolliert. Der 22jährige Fahrzeugführer führte keinen Führerschein mit und gab an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Kurz darauf wurde im Rahmen von Ermittlungen festgestellt, das der Beschuldigte vergaß, den Führerschein zu machen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.