Lahnstein. Bald ist es wieder soweit: Am 12. Februar 2026 werden die Lahnsteiner Karnevalisten versuchen, Oberbürgermeister Lennart Siefert den Chefsessel streitig zu machen.

Sollten die Narren auch in diesem Jahr wieder Einzug in das Rathaus halten, ändern sich die Öffnungszeiten der Stadtverwaltung wie folgt: Alle Rathäuser und Verwaltungsgebäude sind an Schwerdonnerstag, 12. Februar und Veilchendienstag, 17. Februar nur vormittags von 08.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. An Rosenmontag bleibt die Stadtverwaltung gänzlich geschlossen.

Das Hallenbad öffnet an Schwerdonnerstag von 06.30 bis 13.00 Uhr und ist an Veilchendienstag geschlossen. An den anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Das Jugendkulturzentrum ist an Schwerdonnerstag von 09.00 bis 12.00 Uhr geöffnet und von Karnevalsfreitag, 13. Februar bis einschließlich Veilchendienstag, 17. Februar geschlossen.

Das Stadtarchiv ist an Schwerdonnerstag bis 11.30 Uhr geöffnet und Rosenmontag sowie Veilchendienstag geschlossen. An Karnevalsfreitag ist zu den regulären Zeiten geöffnet.

Die Stadtbücherei ist von Schwerdonnerstag bis einschließlich Aschermittwoch, 18. Februar geschlossen.

Die Touristinformation ist an Schwerdonnerstag von 09.00 bis 11.30 Uhr, an Karnevalsfreitag regulär von 09.30 bis 16.30 Uhr und an Veilchendienstag von 09.00 bis 11.30 Uhr geöffnet. An Rosenmontag ist ebenfalls geschlossen.

Bildunterzeile:

An Schwerdonnerstag gibt die Stadtverwaltung wieder alles, um sich gegen die Narrenschar zu verteidigen. (Foto: Eva Dreiser / Stadtverwaltung Lahnstein)