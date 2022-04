Am Mittwoch, 27. April besucht Oberbürgermeister David Langner Arzheim. Um 16.30 Uhr möchte er mit der Bürgerschaft des Stadtteils in einen Dialog eintreten. Am Dorfplatz in der Hinterdorfstraße steht er den Bürgerinnen und Bürgern für Gespräche zur Verfügung. Für eine angenehme Gesprächsatmosphäre sorgt ein mobiler Kaffeestand, der in einer Vespa Ape eingebaut ist.