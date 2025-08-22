Jetzt anmelden: Herbstfahrt der Jugendpflegen für Jugendliche ab 14 Jahren führt vom 11. bis 17. Oktober 2025 nach Katalonien

Kreis Neuwied. Vamos a Barcelona – auf geht´s nach Barcelona! Hinter diesem Aufruf der Kreisjugendpflegen Neuwied und Altenkirchen sowie der Jugendpflegen Asbach und Rengsdorf steckt die diesjährige Herbstfahrt, die Jugendliche ab 14 Jahren nach Spanien führt. Vom 11. bis 17. Oktober 2025 ist Calella an der sonnigen Küste Kataloniens das Reiseziel; geboten wird eine Tour voller Kultur, Gemeinschaft, Bildung und unvergesslicher Erlebnisse.

Auf dem Programm steht unter anderem ein zweitägiger Aufenthalt in der Weltstadt Barcelona mit Besuch der berühmten Sagrada Familia und einer spannenden Stadiontour inklusive Einblick in die Katakomben des katalonischen FCB. Außerdem sind ein Ausflug zum imposanten Kloster Montserrat, eine Schiffstour sowie genügend Freizeit zum Erkunden, Spielen und Entspannen geplant.

Die Teilnahmegebühr beträgt 549,- € pro Person. Im Preis enthalten sind die An- und Abreise mit dem Reisebus, die Unterbringung im Hotel mit Halbpension, alle Programmpunkte inklusive Eintrittsgeldern sowie die pädagogische Betreuung durch erfahrene Fachkräfte. Wer diese tolle Gelegenheit nutzen möchte, sollte sich mlöglichst schnell anmelden, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist!

Weitere Informationen erteilen die Kreisjugendpflege Neuwied, Nicole Bauer und Simone Höhner, Tel. 02631/803-189 & -442, E-Mail: jugendarbeit@kreis-neuwied.de) sowie die Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, Tel. 02681/812513, E-Mail: anna.beck@kreis-ak.de). An die Kreisjugendpflege Altenkirchen und Anna Beck sind auch die Anmeldungen zu richten