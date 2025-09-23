Der Beirat für Migration und Integration Koblenz lädt im Rahmen der Interkulturellen Wochen zu einer Dialogischen Führung „Hinter die Kulissen“ des DOMiDs – dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland – nach Köln ein.

Geboten werden ein kurzer Einstieg in die Migrationsgeschichte mit ausgewählten Objekten sowie spannende Einblicke ins Depot. Ein Impulsvortrag über die Entstehung des Museums Selma rundet das Programm ab.

Treffpunkt: Donnerstag, 25.09.2025 13:45-16:00 Uhr, DOMID, Bezirksrathaus Köln-Ehrenfeld, 4. Etage, Venloer Str. 419, 50825 Köln