bis 07. Dezember 2025

Lahnstein. In diesem Jahr lädt der Nikolausmarkt auf dem Salhofplatz in Lahnstein Groß und Klein vom 05. bis 07. Dezember 2025 in eine festliche Winterwelt ein. Bereits ab dem 28. November 2025 eröffnen die ersten gastronomischen Stände und stimmen auf die Adventszeit ein. Der Eintritt ist kostenfrei, sodass jeder herzlich eingeladen ist, die besinnliche Atmosphäre zu genießen und vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu finden.

Derzeit sind noch ein paar Standplätze zu vergeben. Wer also Lust hat, eigene Produkte, Handwerk oder Geschenkideen zu präsentieren, kann sich als Aussteller bewerben. Für die Ausstellerinnen und Aussteller werden Pagodenzelte (3 x 3 Meter) inklusive Auf- und Abbau, Stromanschluss sowie eine Nachtwache bereitgestellt. Weihnachtsbäume, Lichtdekorationen und ein stimmungsvolles Rahmenprogramm sorgen zusätzlich für eine festliche Atmosphäre. Auch die Vermarktung der Veranstaltung, die Endreinigung und die Müllentsorgung sind inbegriffen.

Mitgebracht werden sollte unter anderem Mobiliar, Beleuchtung sowie weihnachtliche Dekorationen für den Stand. Der Verkauf von Speisen und Getränken ist grundsätzlich ausgeschlossen – Ausnahmen gelten für Kostproben, verpackte Lebensmittel zum Mitnehmen sowie Kaffee und Gebäck nach Absprache.

Eine Besonderheit des Lahnsteiner Nikolausmarktes ist das Modell der Standgebühren: Unter dem Motto „Bezahle, was es dir wert war!“ entscheiden die Händlerinnen und Händler am Ende des Marktes selbst, welchen Beitrag sie entrichten möchten – ein faires und vertrauensvolles Konzept, das Gemeinschaft und Zusammenarbeit in den Mittelpunkt stellt.

Die Öffnungszeiten für die Verkaufsstände sind: Freitag von 16.00 bis 21.00 Uhr, Samstag von 12.00 bis 21.00 Uhr und Sonntag von 12.00 bis 20.00 Uhr.

Weitere Informationen erteilt Christoph Noack von der Wirtschaftsförderung der Stadt Lahnstein unter 02621 914-242 oder c.noack@lahnstein.de, bei dem sich interessierte Ausstellerinnen und Aussteller auch mit einem Kurzkonzept anmelden können.

Bildunterzeilen:

Am zweiten Adventswochenende findet der Nikolausmarkt auf dem Salhofplatz statt. (Foto: Mira Bind / Stadtverwaltung Lahnstein)