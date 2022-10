Berufe in Hotellerie und Gastgewerbe hautnah erleben

Gastfreundschaft zum Beruf machen: Das ist die Perspektive hinter der „Night of Talents“, die als landesweite Aktion am Dienstag, den 8. November 2022 von 18.30 bis 21.30 einen Schnupperabend für Interessierte anbietet. Initiator ist das Arbeitgebernetzwerk „Working Family“, in dem sich familiengeführte Betriebe aus Gastronomie und Hotellerie in Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen haben.

Höhr-Grenzhausen. Mit der „Night of Talents“ sprechen die Betriebe junge Menschen an, die auf der Suche nach einer spannenden Ausbildung sind sowie deren Eltern oder auch Quereinsteiger. Aus der hiesigen Region nehmen das Hotel Heinz und das Hotel Zugbrücke Grenzau an der Aktion teil und eröffnen interessierten “Talenten“ spannende Einblicke in verschiedene Berufe und Karrierewege. „Es ist eine tolle Gelegenheit, die Werte in einer familiären Arbeitsatmosphäre kennenzulernen und mit den Working Family Betrieben als attraktive Arbeitgeber in Kontakt zu kommen“, sagt Christina Heinz, Mitglied der Geschäftsleitung im Hotel Heinz.

Ein breites Spektrum an Vorträgen, Vorführungen, Führungen und Mitmach-Aktionen wird in der „Night of Talents“ angeboten. Wer möchte, darf auch selbst aktiv werden und verschiedene Berufsfelder hautnah kennenlernen. Bei den teilnehmenden Familienbetrieben kann vor Ort und direkt in die Berufsfelder geschnuppert werden, um herauszufinden, was zu einem passt: Cocktails mixen, Schnippeln, Abschmecken, Eindecken, Reservieren, Servieren und vieles mehr – alles kann ganz unkompliziert und unter Anleitung von Profis erprobt werden. Das Hotel Heinz bietet den Gästen außerdem eine Schokoladen- und Pralinen- Verkostung, ein Warenkunde-Rätsel rund ums Thema Kräuter, Obst und Gemüse, sowie eine große Hausführung mit Gewinnspiel. Auch im Hotel Zugbrücke gibt es direkt vor Ort einiges zu entdecken: Bei einer Besichtigung der hauseigenen Brauerei gibt es Informationen zur Bierherstellung und natürlich eine Kostprobe aus dem Lagertank. Anschließend wartet der Pizzaiolo mit einem Pizzasnack aus dem 485Grad Ofen auf die Interessierten.

An diesem Abend besteht die Chance, in die Welt der Gastronomie einzutauchen und erste Kontakte zu knüpfen – für einen Ausbildungsplatz, ein Praktikum oder eine Festanstellung als Fachkraft. Dabei stehen die Gastgeber gerne Rede und Antwort für alle Fragen. Für alle, die mit Freude im Hotel- und Gastgewerbe arbeiten möchten, bietet dieses Event den idealen Einstieg. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Eine Anmeldung erfolgt über die Webseite www.working-family.de oder direkt bei den Betrieben.

„Wir sind gerne bei der „Night of Talents“ dabei, denn sie soll auch Vorurteile abbauen und zeigen, dass Berufe in der Gastronomie attraktiv sind, Freude bereiten und vielfältige Perspektiven bieten. Deshalb stehen bei uns am Dienstag, den 8. November um 18.30 allen Interessierten die Türen offen. Wir freuen uns auf neugierige Gäste und anregende Gespräche“, so Olaf Gstettner, Geschäftsführender Direktor im Hotel Zugbrücke Grenzau.

Die Working Family ist ein Verbund familiengeführter Unternehmen aus dem Hotel- und Gastgewerbe. Die Initiative wird im Rahmen der Tourismusstrategie 2025 des Landes gefördert und das Projekt von der IHK Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz koordiniert.

Weitere Infos zum Verbund und dem Aktionsabend unter: www.working-family.de Anmeldungen im Hotel Heinz unter info@hotel-heinz.de oder unter 02624/9430-0 Anmeldungen im Hotel Zugbrücke Grenzau unter info@zugbruecke.de oder unter 02624/1050

