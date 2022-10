Koblenz (ots) – Am Donnerstag, den 27.10.2022 kam es zu einer Unterschlagung und einem Diebstahl von Mobiltelefonen am Zentralplatz in Koblenz. Um 15 Uhr wurde eine 66-jährige Geschädigte gemeldet, deren Mobiltelefon entwendet wurde. Sie gab an, dass sie ihr Handy auf einer Bank an der Bushaltestelle am Forum vergessen habe, als sie den Bus betrat. Nur kurze Zeit später kehrte sie zurück, konnte das Telefon jedoch nicht mehr vorfinden.

Gegen 15:30 Uhr begab sich dann ein bislang unbekannter männlicher Täter in ein Floristikgeschäft am Zentralplatz in Koblenz. Dort bestellte er bei der Verkäuferin einen Blumenstrauß für 200 Euro. Als die Geschädigte sich in den hinteren Bereich des Ladengeschäfts zurückzog, um den Strauß zu binden, verwickelte sie der männliche Täter eine Weile in ein Gespräch. Das Mobiltelefon der Geschädigten befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Ladentheke.

Plötzlich verließ der Mann das Geschäft und die Bluetooth-Verbindung zu ihrem Lautsprecher brach ab. Als die Geschädigte nachsah, war ihr Handy verschwunden.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird aktuell geprüft. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261-103-2510;