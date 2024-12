Die Deichführung gehört zu den absoluten Klassikern im Stadtführungsprogramm der Neuwieder Tourist-Information. Doch wer den Deich einmal ganz anders – nachts und erleuchtet durch Fackelschein – erkunden will, der hat nur einmal im Jahr die Gelegenheit dazu. In der Silvesternacht setzt die Fackel-Deichführung wenige Stunden vor dem Jahreswechsel mit einer einmaligen Atmosphäre einen ganz besonderen Höhepunkt. Neben der Fackelwanderung am Deich steht auch ein Besuch im Deichinformationszentrum auf dem Programm, um dort die Geschichte und die Funktionsweise des berühmten Bauwerks, das seit über 90 Jahren den Hochwasserschutz in Neuwied gewährleistet, kennenzulernen.

Startpunkt für das wohl außergewöhnlichste Stadtführungsangebot des Jahres ist am Dienstag, 31. Dezember, um 21:30 Uhr das Deichinformationszentrum. Passend zum festlichen Anlass wird im Rahmen der Führung ein Neuwieder Schnaps angeboten. Die Teilnahme kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Anmeldungen können bis spätestens drei Tage vor dem Führungstermin telefonisch unter 02631/802 5555 oder während der regulären Öffnungszeiten der Tourist-Information vor Ort in der Marktstraße 59 vorgenommen werden.