Neuwieder „Veranstaltungen 67+“ mit neuem Programmpunkt

„Warum ist es am Rhein so schön?“, das fragte sich Peter Alexander in seinem gleichnamigen Hit schon 1968. Nun, jeder mag darauf andere Antworten finden, doch eine Schiffstour bei Kaffee, Kuchen und Musik ist sicher einer der guten Gründe. Die Seniorinnen und Senioren aus der Stadt Neuwied haben am Dienstag, 13. Mai, die Gelegenheit, sich selbst davon zu überzeugen. Die städtischen „Veranstaltungen 67+“ bieten eine gesellige Schifffahrt von Engers nach Boppard und zurück an. Die Anmeldung ist ab Dienstag, 1. April, möglich.

Dieser Ausflug ist nicht nur eine wunderbare Gelegenheit, das Mittelrheintal vom Wasser aus zu erleben, sondern auch ein idealer Ort für neue Bekanntschaften oder ein Wiedersehen unter alten Freunden. Beginn der Schiffstour ist um 14 Uhr in Engers. Nach einer genussvollen Fahrt bis Boppard erreichen die Neuwieder Seniorinnen und Senioren gegen 18 Uhr wieder ihren „Heimathafen“ Engers. An Bord spielt Alleinunterhalter Manfred Pohlmann derweil bekannte Lieder zur Unterhaltung und zum Mitsingen. Bei Kaffee und Kuchen lässt sich die malerische Rheinlandschaft unbeschwert genießen. Ein Treppenlift ermöglicht es Personen mit Gehbehinderungen, sich ebenfalls auf beiden Decks aufzuhalten. Auch auf dem Dach befinden sich Sitzmöglichkeiten – für den perfekten Ausblick bei hoffentlich bestem Maiwetter.

Ein Bustransfer aus allen Neuwieder Stadtteilen wird in bewährter Weise angeboten. Der Busfahrplan ist erhältlich beim Kartenkauf. Die Schiffstour kostet inkl. Kaffee und einem Stück Kuchen bei eigener Anreise 16 Euro. Bei Nutzung des Bustransfers beträgt der Preis für den Tagesausflug 19 Euro.