Rheinische Philharmonie spielt am 5. Januar im Heimathaus

Eine ganze Weltreise verschenken, das ist wirklich kostspielig. Wer also zum Weihnachtsfest noch ein besonderes Geschenk für die Liebsten sucht, hat die Möglichkeit, eine musikalische Weltreise zu verschenken: Mit Tickets für das große Neuwieder Neujahrskonzert der Rheinischen Philharmonie. Am Freitag, 5. Januar, verspricht das abwechslungsreiche Programm des Staatsorchesters dem Publikum in der Stadthalle Heimathaus eine musikalische Reise rund um den Globus.

Mezzosopranistin Monica Mascus wird dabei als Solistin zu begeistern wissen. Sie ersetzt Danielle Rohr, deren Mitwirken ursprünglich angekündigt war. Mascus ist als ehemaliges Ensemblemitglied wiederkehrender Gast am Theater Koblenz und überzeugt eindrucksvoll auch in einigen klassischen Hosenrollen. Markus Dietze, Intendant des Theaters Koblenz, führt als Moderator durch das facettenreiche Programm, wenn das Staatsorchester Rheinische Philharmonie unter der Leitung von Marcus Merkel das Jahr 2024 klangvoll begrüßt.

Neben imposanten Stücken aus unseren europäischen Nachbarländern ertönen dann auch begeisternde Kompositionen von anderen Kontinenten: Argentinien, Brasilien, Nigeria, Südafrika, Japan und Australien sind Destinationen der „Konzertreise“, für die man die Deichstadt nicht einmal verlassen muss.

Tickets für das Neujahrskonzert am Freitag, 5. Januar 2024, um 20 Uhr im Heimathaus, sind erhältlich bei der Tourist-Information Neuwied in der Marktstraße 59, Telefon 02631 802 5555, und allen angeschlossenen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen.

Zum Bild:

Mezzosopranistin Monica Mascus. (Foto: Matthias Baus für das Theater Koblenz)