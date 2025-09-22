Farbenfrohes Treiben am 11. und 12. Oktober – Sonntag verkaufsoffen

Wenn die Oktobersonne die Deichstadt in goldenes Licht taucht, verwandeln die Neuwieder Markttage den Stadtbummel in ein farbenfrohes Erlebnis. Am Wochenende, 11. und 12. Oktober, lädt das Marktgeschehen ganz im Zeichen herbstlicher Genüsse in die Innenstadt ein – mit kulinarischen Entdeckungen, handwerklichen Produkten und detailverliebter Dekoration, die die Farben und Früchte der Jahreszeit aufgreift.

Die Stände bieten alles, was den Herbst so schön macht: knackiges Obst, Nüsse, herzhafte Spezialitäten, edle Weine. Aber auch Käse und Salami, dazu Honig und Öle. Frisch gebackenes Brot, Marmelade, Gewürze, Süßes und Lakritze sorgen für kleine Genussmomente vor Ort oder zuhause. Wer das Besondere sucht, wird ebenso fündig – Schmuck, Lederwaren, Accessoires, Strickartikel, Kopfbedeckungen, Bürsten, Holzarbeiten, Kosmetik, Düfte sowie Gartengeräte und Mobiliar komplettieren das bunte Marktbild.

Ein echter Blickfang: Die farbenprächtige Blumendekoration mit besonderem Höhepunkt auf dem Schachbrett vor der Tourist-Information. Die Liebe zum Detail, mit der das Neuwieder Amt für Stadtmarketing die Innenstadt herrichtet, verleiht den Markttagen die besonders stimmungsvolle Note. Neben dem gemütlichen Weindorf gehört auch das historische Heerlager, das die Neuwieder Ehrengarde als „Wiedische Grenadiere“ betreiben, schon traditionell dazu. Es verbindet Geselligkeit mit Stadtgeschichte und ist fester Anlaufpunkt für viele Fans des herbstlichen Bummels. Für Familien gibt es am Mini-ZOB an beiden Tagen während der Marktzeiten kreative Bastel- und Malaktionen passend zur Jahreszeit. Der Lions-Club ist mit seinem Bücherstand vertreten und lädt zum Stöbern ein.

Abgerundet wird das Wochenende durch die Automobilausstellung. Drei Neuwieder Autohäuser präsentieren in der Langendorfer Straße aktuelle Modelle. Am Sonntag sammelt die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde beim Benefizlauf „Charity Walk“ Spenden für den guten Zweck – diesmal für die Sonnenlandschule.

Die Markttage sind am Samstag, 11. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 12. Oktober, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem lädt der ortsansässige Handel beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum entspannten Einkaufsbummel ein.